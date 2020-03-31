В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

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В Госдуму поступил законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аксаков попросил депутатов рассмотреть документ до конца дня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 1837 человек.

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