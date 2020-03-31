В Госдуме представлен уточненный порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме представили уточненный порядок уплаты налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одобренные бюджетным комитетом Госдумы поправки.

Так, под налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13 процентов будет попадать сумма процентов по вкладам, превышающая проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

Исходя из этого, при нынешней учетной ставке Центробанка в 6%, необлагаемый доход по вкладам ежегодно будет составлять 60 тыс. рублей.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

До этого закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму.

Ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% предложил президент России Владимир Путин во время обращения к нации. Данную меру предлагается ввести в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.