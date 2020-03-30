РЖД закрывает вагоны-рестораны для посетителей

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Вагоны-рестораны в поездах дальнего следования и вагоны-бистро в высокоскоростных поездах «Сапсан» временно закрываются для посещения в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

При этом пассажиры смогут заказать блюда из вагонов-ресторанов или вагонов-бистро на свои места в вагонах, отмечается в сообщении.

Кроме того, приостанавливается продажа в поездах всех непродовольственных товаров за исключением товаров первой необходимости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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