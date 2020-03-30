Путин распорядился отслеживать выплаты медперсоналу

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Президент России Владимир Путин поручил властям следить, чтобы все выплаты медицинскому персоналу осуществлялись в срок, сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что средства для своевременного осуществления выплат, связанных с особым режимом работы медперсонала из-за пандемии коронавируса нового типа, уже выделены.

По последним данным, в России заразились вирусом более 1,8 тыс. человек, при этом вылечились 66 человека, а умерли — 12.

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