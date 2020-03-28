Минфин выделит средства регионам для борьбы с COVID19
Российским регионам будут выделены средства для дополнительного оснащения медицинских организаций на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID19. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
Соответствующее решение было принято в связи с распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина. Данное решение премьер огласил в рамках заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Денежные средства будут направлены на оснащение больниц и медучреждений, в которых можно дополнительно разместить больных коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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