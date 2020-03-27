Минтруд перечислил условия нерабочей недели

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Министерство труда опубликовало рекомендации из-за грядущей нерабочей недели. Соответствующий документ имеется на сайте ведомства.

Как отмечается, нерабочие дни в марте и апреле 2020 года не должны сказаться на зарплатах. Оплата будет осуществляться в обычном, не повышенном размере.

Это объясняется тем, что данные нерабочие дни не являются как выходными, так и праздничными днями.

Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

Также отмечается, что отпуск не распространяется на работников структур жизнеобеспечения: аптек, магазинов, банков и транспорта.

Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.