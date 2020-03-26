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Основные фондовые индексы США показали рост на 5-6% на закрытии торгов, несмотря на данные о рекордном количестве заявок на пособие по безработице на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, индекс S&P 500 показал рост на 6,27% и достиг 2630,71 пункта; Dow Jones поднялся на 6,24%, до 22523,15 пункта; индекс NASDAQ увеличился на 5,6% и составил 7797,54 пункта.

Ранее стало известно, что 3 283 000 граждан США подали заявку на получение пособия по безработице на фоне распространения COVID-2019. Число заявок побило рекорд 1982 года.

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— В США количество заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года