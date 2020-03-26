За нарушение карантина введут штраф до 1 млн рублей

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За нарушение санитарно-эпидемиологических правил на фоне распространения коронавируса введут штраф, максимальный размер которого составит 1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Если гражданин нарушил карантинный режим и нанес этим вред здоровью окружающих, то санкция составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Повторное нарушение будет стоить от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Должностным лицам грозит штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб. и от от 150 тыс. до 300 тыс. руб., если они пренебрегут карантином дважды.

Для юридических лиц сумма штрафов составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. до 1 млн руб. в случае повторного нарушения.

Данные санкции вводятся для здоровых граждан, обязанных соблюдать домашний режим. В отношении зараженных россиян, нарушающих карантин, планируют ввести уголовные наказания.

Ранее стало известно, что более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на фоне распространения COVID-19.

В России на данный момент зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом, 2 человека умерли, 38 вылечились.