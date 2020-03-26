Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/595/13023595/RIAN_6202593.HR-pic905-895x505-23392.jpg">

Максимальный размер штрафа для граждан за нарушение карантина может составить 300 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предложенные российским правительством изменения законодательства на фоне пандемии коронавируса нового типа.

В соответствии с документом, штраф за нарушение карантина для граждан составит от 15 до 40 тыс. руб. Однако в ситуациях, когда действия нарушителя навредили здоровью другого человека или привели к его смерти, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штраф составит от 150 до 300 тыс. руб.

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб. Если же действия должностного лица привели к причинению вреда здоровью или смерти, сумма штрафа составит от 300 до 500 тыс. руб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 500 россиян наказаны за нарушение карантина

— Новые меры: как накажут за нарушение карантина

— В России будут штрафовать за нарушение карантина