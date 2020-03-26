В России будут штрафовать за нарушение карантина
В России введут штрафы за нарушение ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Санкции вводятся для предотвращения распространения новой инфекции в стране. Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснил, что некоторые россияне ведут себя безответственно и пренебрегают предписанным режимом самоизоляции.
Премьер уточнил, что наказания вводятся и для граждан, и для должностных, и для юридических лиц.
Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
В связи с распространением коронавируса в России, в столице пожилым старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны самоизолироваться на две недели.
Ранее стало известно, что главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла поездку в Испанию и не самоизолировалась после нее. Вскоре у нее диагностировали коронавирус.