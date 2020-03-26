В Москве на продаже масок мошенники обманули фирму на миллион рублей

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В Москве полиция разбирается в мошенничестве с медицинскими масками, из-за которого фирма, по предварительным данным, потеряла миллион рублей, пишет УВД по ЦАО столичного ГУ МВД.

В полицию с заявлением обратилась гендиректор фирмы. Она рассказала, что компания заключила договор на поставку масок и перевела оплату в миллион рублей.

Товар не был привезен, а поставщики перестали выходить на связь.

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