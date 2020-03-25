Путин призвал поддержать тех, кто может потерять работу из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин во время обращения к нации призвал поддержать тех граждан, которые могут лишиться работы на фоне коронавирусной инфекции.

Также в рамках обращения он заявил, что в трудной ситуации нужно сделать все и для поддержки доходов граждан. Он поручил правительству отслеживать ситуацию в экономике и корректировать меры при необходимости.

«В солидарности и заключается сила общества, надежность, взаимовыручка, эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся», — констатировал Путин.

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