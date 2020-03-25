Путин: мы обязаны сделать все для поддержки доходов россиян

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Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к нации заявил, что нужно делать все для поддержки доходов граждан.

Он отметил, что в первую очередь это необходимо осуществить в отношении тех граждан, которые заняты «на малых и средних предприятиях».

«Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и, в случае необходимости, расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке», — добавил Путин.

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