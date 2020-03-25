У РЖД появился раздел об изменениях в расписании поездов из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/12745219/RIAN_3255238.HR-pic905-895x505-89255.jpg">

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания «Российских железных дорог») приняла решение изменить расписание курсирования ряда поездов в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Так, на сайте РЖД появился соответствующий раздел с информацией об изменениях в расписании поездов.

Отмечается, что внести изменения в расписание решили в связи со снижением пассажиропотока.

Уточняется, что временно приостановлено курсирование поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент и у которых есть альтернатива на маршруте.

Так, курсирование отменяется или сокращается с конца марта и до конца мая по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Белгород – Москва, Екатеринбург — Казань, Иркутск – Забайкальск.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.