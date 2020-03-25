РЖД отменяет курсирование ряда поездов внутри России на фоне коронавируса

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Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания «Российских железных дорог») сокращает периодичность курсирования ряда поездов в стране из-за сложившийся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временно не будут ходить поезда, которые не пользуются спросом в настоящий момент и у которых есть альтернатива на маршруте.

Так, курсирование отменяется или сокращается с конца марта и до конца мая по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Белгород – Москва, Екатеринбург — Казань, Иркутск – Забайкальск.

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