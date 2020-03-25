Reuters: Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю
Компания Boeing намерена возобновить производство самолетов модели 737 MAX в маю текущего года, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, компания обратилась к поставщикам с просьбой подготовиться к поставке деталей для 737 MAX в апреле 2020 года. При этом изначально возобновление производства планировалось на апрель, однако было отложено из-за пандемии коронавируса нового типа, отметил один из источников.
Boeing переживает кризис, связанный с выводом из эксплуатации самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.
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