Счетная палата отменила новые проверки до 1 июня из-за коронавируса
Счетная Палата России прекращает новые проверки государственных органов в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы ведомства Алексея Кудрина.
«Новые проверки не будем начинать до 1 июня. Во-первых, чтобы облегчить работу другим министерствам, у них же тоже очень много сотрудников уходят на удаленку, и с нашими запросами обычно приходится работать в самих министерствах и ведомствах», — сказал Кудрин.
По его словам, до 1 июня Счетная палата будет заниматься завершением старых проверок, а часть сотрудников переведет на дистанционный режим работы. Он также добавил, что его ведомство в настоящее время заключает договоры об удаленном доступе к документам распорядителей бюджетных средств, «чтобы и впредь больше работать дистанционно», а текущий план организации аудита госрасходов будет пересмотрен в ближайшее время.
«Мы в данном случае хотим поспособствовать другим министерствам и ведомствам в такой работе», — отметил Кудрин.
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