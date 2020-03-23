Кудрин предупредил о сложности выполнения целевых показателей по нацпроектам

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что целевые показатели нацпроектов в этом году будет сложно выполнить, передает ТАСС.

Он отметил, что первые прогнозы будут уже к концу апреля.

«Этот год будет точно сложный, поэтому очевидно, что в этом году будет сложнее выполнить показатели. <...> Я думаю, уже в апреле или к концу апреля получим первый срез прогнозов», — сказал Кудрин.

Он также сообщил, что в отношении будущего года прогнозы делать рано.

Колебания на рынках начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.