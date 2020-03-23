Кудрин предупредил о сложности выполнения целевых показателей по нацпроектам

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на открытии гражданского форума «Настоящее... Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на открытии гражданского форума «Настоящее...
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на открытии гражданского форума «Настоящее...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что целевые показатели нацпроектов в этом году будет сложно выполнить, передает ТАСС.

Он отметил, что первые прогнозы будут уже к концу апреля.

«Этот год будет точно сложный, поэтому очевидно, что в этом году будет сложнее выполнить показатели. <...> Я думаю, уже в апреле или к концу апреля получим первый срез прогнозов», — сказал Кудрин.

Он также сообщил, что в отношении будущего года прогнозы делать рано.

Колебания на рынках начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.