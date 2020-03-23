Мантуров: в России будут производить 5 млн масок в сутки

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Объем производства медицинских масок в России увеличится до 5 млн в день к середине апреля, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Для увеличения объемов к производству было подключено большое количество предприятий легкой промышленности, все они переведены на круглосуточный режим работы, отметил Мантуров. Он добавил, что было запущено дополнительное производство из гостированной российской марли, а также запрещен экспорт.

«Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки», – подчеркнул министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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