Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $25,01 за баррель

Стоимость фьючерса майской поставки на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась почти на 8% и достигла отметки $25,01 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов на 01:16 мск.

При этом цена апрельского фьючерса нефти WTI теряет 7,5% и достигает отметки в $21,06 за баррель.

Как отмечается, такое падение нефти вызвано пандемией коронавируса, а также возникновением его новых очагов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.