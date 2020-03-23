О возможности получить отсрочку по кредиту из-за пандемии рассказал юрист

<img src="//img.gazeta.ru/files3/719/13016719/2020-03-19T133816Z_264818130_RC2ZMF9E803K_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-HOSPITAL-pic905-895x505-57671.jpg">

Юрист Екатерина Духина рассказала о возможности получить отсрочку по кредиту из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом она рассказала радио Sputnik.

Она напомнила про указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому ситуация с распространением заболевания признана форс-мажором. Юрист при этом подчеркнула, что форс-мажор не будет основанием для неисполнения кредитных обязательств.

Однако, по словам Духиной, в соответствии с законом о «налоговых каникулах» обладатели ипотечных кредитов могут получить отсрочку на полгода, но для этого им необходимо доказать, что пандемия повлияла на их материальное положение. Она добавила, что соответствующее заявление необходимо отправить в банк со ссылкой на данное обстоятельство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.