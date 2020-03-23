McDonald's в Британии и Ирландии перестанут работать на вынос из-за пандемии
Руководство сети ресторанов быстрого питания McDonald's объявило о полном закрытии своих точек из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Би-би-си».
Исполнительный директор McDonald's по региону Пол Помрой отметил, что рестораны будут закрыты с понедельника, 23 марта, на неопределенный срок.
Ранее McDonald's объявлял о закрытии залов для посетителей и работе точек на вынос.
Помрой подчеркнул, что даже при таком режиме работы становится «все труднее» из-за выполнения большого количества заказов на вынос и обслуживания клиентов в авто.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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