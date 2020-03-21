«Роснефть» стабилизирует валютный рынок РФ,  используя свою экспортную выручку

«Роснефть» использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке РФ, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия-24».

«С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России», - цитирует Сечина ТАСС.

Он отметил, что компания работает «в плотной координации с Центральным банком» и рассчитывает, что такие меры «приведут к результату».

«Роснефть» - крупнейший российский экспортер и, соответственно, крупнейший получатель валютной выручки, - отметил в свою очередь аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. - По итогам 2019 года, например, валютные доходы компании от экспорта нефти и нефтепродуктов составили порядка 85 млрд долл, что приблизительно равно 235 млн долларов поступлений в иностранной валюте в день».

«По данному показателю «Роснефть» на четверть опережает «Газпром» (причём с учетом «Газпром нефти») и более чем в 3 раза – «Лукойл». Вместе с тем, более 90% расходов Компании, включая операционные и капитальные затраты, налоги и таможенные пошлины, выражены в рублях. Суммарный объем всех этих расходов по итогам 2019 г. составил более 95 млрд долл

Своевременное проведение расчетов с государством, поставщиками и подрядчиками требует конвертации валютной выручки на внутреннем рынке. Тем самым «Роснефть» естественным образом принимает самое активное участие в обеспечении стабильности российского валютного рынка», - рассказал Суверов.