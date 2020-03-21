В Госдуме отреагировали на заявление США о враждебности России в сфере энергетики

Первый зампред комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление представителя Госдепа США относительно того, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок». Об этом сообщает RT.

По его словам, нельзя назвать международную торговлю враждебной, так как она предполагает выгоду для обеих сторон.

«США тоже занимаются международной торговлей. Но мы же не говорим, что они занимаются враждебной деятельностью», — отметил Ананских.

Парламентарий считает, что рыночные отношения «в принципе не подразумевают враждебности».

По мнению Ананских, США просто придумали себе врагов, а теперь ищут причину, почему эти страны — их враги.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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