Сечин: санкции США сильнее ударили по партнерам «Роснефти», чем по самой компании

Санкции США сильнее ударили по партнерам «Роснефти», в частности американским банкам, чем по самой компании, заявил глава российской компании Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия 24».

«У санкций есть две стороны: есть мы, а есть те наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы. Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу», — отметил Сечин.

«Воздействие на них, мне кажется, более чувствительно, чем воздействие на нас», — считает глава «Роснефти».

«То же касается и ряда подрядчиков, производителей бурового оборудования, то же касается поставщиков газотурбинных установок. Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас», — цитирует его агентство «Прайм».

«Ну, скажем, до санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками — до 35 миллиардов долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали до четырех миллиардов долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Вот, пожалуйста, результаты этих санкций», — резюмировал глава «Роснефти».