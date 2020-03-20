Сбербанк открыл «горячую линию» для корпоративных клиентов

Сбербанк сообщил в пятницу об открытии для корпоративных клиентов «горячей линии», где можно будет задать вопросы касательно работы банка на фоне распространения коронавируса.

Ее номер — 8 (800) 200-34-40, работать номер будет ежедневно с 0.00 до 20.00 по московскому времени.

Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов подчеркнул, что в этот непростой период банк посчитал необходимым сделать все, чтобы помочь своим клиентам адаптироваться к работе в новой ситуации.

По его словам, на прямой линии можно будет получить ответы на вопросы обеспечения деятельности предприятия в складывающихся условиях, таких как организация «удаленки» для сотрудников, детали оформления больничных, проведение банковских операций.

«Мы гарантируем, что нашим клиентам будут доступны все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме», — подчеркнул Попов.