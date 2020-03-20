Рубль растет к доллару и евро

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Рубль растет в пятницу, 20 марта, к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск упал на 77 копеек и достиг 78,36 рубля.

Курс евро понизился на 42 копейки, до 84,23 рубля.

Цена на нефть выросла на 4,3%, составив $29,68 за баррель по марке Brent.

Ранее мировые цены на нефть обновили минимумы 2000-х годов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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