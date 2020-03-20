Аналитики спрогнозировали падение цен на нефть до $5

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Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и ситуации с распространением коронавируса, отметили, что цена на нефть может упасть до $20 за баррель или ниже. Об этом информирует агентство Bloomberg.

К такому выводу пришли 18 из 20 опрошенных изданием специалистов. Они считают, что нефть марки WTI будет торговаться еще на $3–5 дешевле. По прогнозам экспертов, такая низкая цена может продержаться до конца года.

Директор индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандран уверен, что отметки $20 нефть достигнет в середине апреля текущего года даже несмотря на то, что нефть уже упала в стоимости на 60%, добравшись до минимума 2003 года.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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