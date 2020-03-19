Цена на нефть Brent поднялась выше $29
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,39%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent, по данным на 21.51 мск, составила $28,71 за баррель. Минутами ранее Brent росла более чем на 16%.
В свою очередь цена на нефть марки WTI увеличилась до $26,28 за баррель, отметив рост на 26,16%. До этого стоимость увеличивалась на 33%.
Ранее мировые цены на нефть обновили минимумы 2000-х годов.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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