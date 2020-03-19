Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время»
Президент США Дональд Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», отметив, что у Вашингтона имеются «серьезные рычаги влияния» для этого, передает РИА «Новости».
По его словам, США пока пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой собственной нефтяной промышленности.
«Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом (углеводородах. – прим. ред.). Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи», — сказал Трамп.
В то же время он выразил беспокойство, что сложившаяся ситуация наносит ущерб нефтяной промышленности США.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 18 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цены на нефть выросли до 20% после обвала
— Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической