<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12996913/AP_20016743517197-pic905-895x505-15506.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», отметив, что у Вашингтона имеются «серьезные рычаги влияния» для этого, передает РИА «Новости».

По его словам, США пока пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой собственной нефтяной промышленности.

«Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом (углеводородах. – прим. ред.). Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи», — сказал Трамп.

В то же время он выразил беспокойство, что сложившаяся ситуация наносит ущерб нефтяной промышленности США.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 18 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цены на нефть выросли до 20% после обвала

— Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической

— Российская нефть понизилась до $19 за баррель