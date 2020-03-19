РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru создали Альянс по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин провел в четверг селекторное совещание с представителями Альянса по борьбе с коронавирусом.
В новую структуру, согласно сайту российского правительства, вошли РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group.
Главной задачей объединения названо обеспечение тестирования населения в оперативном режиме и поддержание промышленной безопасности.
«Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП», — говорится в опубликованном 19 марта на сайте кабмина пресс-релизе.
Одним из ключевых условий для победы над коронавирусом является объединение усилий ведущих институтов и компаний, обладающих экспертизой по широкому кругу вопросов, подчеркнул гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы стремимся поддержать перспективные исследования и системы в рамках борьбы с вирусом, обеспечить финансовую поддержку и технологическое внедрение передовых технологий и практик для максимального охвата населения и скорейшего преодоления последствий вируса», — заметил он.
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