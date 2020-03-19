Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Эти меры будут действовать три месяца.
Также, по словам Мишустина, каждую неделю в России будут мониторить рынка труда с целью увидеть реальную картину занятости на местах. Особый акцент будет сделан на моногородах.
Премьер-министр добавил, что Минпромторг, ФНС и Росстат займутся отслеживанием цен на ряд товаров в каждом регионе.
До этого Правительство России заявило, что поддержит экономику в условиях пандемии коронавируса.