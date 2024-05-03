Глушаков назвал истинную причину своего исключения из «Урарту»

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков заявил, что пропускает игры команды из-за травмы икроножной мышцы. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Наши посиделки с Нобелем не дают кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится — можете сами у него спросить», — сказал Глушаков.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Глушаков был исключен из состава «Урарту» из-за приставаний к жене одноклубника во время посиделок в ресторане.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

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