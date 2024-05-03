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Стало известно, как нужно изменить диету при легочной гипертензии

Cell: отказ от некоторых продуктов может быть полезен при легочной гипертензии

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Ограничение потребления двух аминокислот из пищи может быть полезно для людей с легочной гипертензией. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

При легочной гипертензии сосуды в легких становятся жестче, из-за чего в них повышается давление. Это приводит к сердечной недостаточности. В новом исследовании ученые выяснили, что клетки сосудов легких поглощают много аминокислот глутамина и серина. Затем они превращают их в другие аминокислоты — пролин и глицин. Они входят в состав коллагена, основного белка структурного белка кожи, мышц, костей и соединительных тканей. Его перепроизводство в клетках артерий приводит к повышению жесткости стенок сосудов.

В экспериментах на мышах ученые показали, что лекарства, которые уменьшают поглощение клетками глутамина и серина, подавляют развитие легочной гипертензии. Кроме того, ограничение пищи, богатой глутамином и серином также помогло сдержать перепроизводство коллагена.

Ученые считают, что ограничение глутамина и серина в диете пациентов может повысить эффективность лекарств против легочной гипертензии. Подтвердить это могут дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, в какое время суток не стоит есть много кальция.

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