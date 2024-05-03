Звезда «Ворониных» пожаловалась на предательство авторов сериала

Актриса Мария Ильюхина пожаловалась, что создатели сериала «Воронины» не пригласили ее на съемки нового сезона. Она написала об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она подчеркнула, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой, и отметила, что считает отсутствие предложения съемок предательством.

«Я всегда была только рада вернуться обратно в сериал... Знаю, что огромное количество людей ждали моего возвращения», — пишет Ильюхина.

По словам актрисы, она была бы только рада.

«Но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не все зарабатывается талантом», — заключила она.

Мария Ильюхина сыграла дочь главных героев Кости и Веры Машу в сериале «Воронины».

Сериал «Воронины» был адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны и выходил как оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезон. Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС. В марте 2021 года команда сериала приняла решение о закрытии проекта.

В феврале телеканал СТС заявил, что готовит продолжение сериала «Воронины» под названием «Костя-Вера».

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