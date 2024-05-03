Стало известно, сколько новых автомобилей россияне купили в апреле

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, ввезенных в страну по официальным каналам, составили 126,4 тыс. штук. Об этом сообщается в релизе Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ), поступившем в «Газету.Ru». С учетом альтернативных каналов ввоза в России за месяц было продано 142,9 тыс. машин.

«В апреле 2024 г. автомобильный рынок РФ продолжил стремительный рост +78% к апрелю прошлого года, сохраняя тенденцию практически удвоения объема продаж. Динамика рынка за 4 месяца составила +83%», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, комментируя результаты продаж.

Рынок продолжает адаптироваться к новым правилам регулирования автомобильной индустрии, включая доначисление утилизационного сбора на автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, добавил он.

Ранее стало известно, что объем ввоза автомобилей в Россию через Владивосток вернулся к досанкционному уровню.