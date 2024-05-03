В России подорожали все модели УАЗ

Ульяновский автозавод увеличил цены на все новые автомобили УАЗ, представленные на российском рынке. Об этом сообщает «Цена авто».

В начале мая 2024 года рекомендованные розничные цены на УАЗы выросли на 35-60 тыс. рублей в зависимости от модели. В частности, на 35 тыс. рублей увеличилась рекомендованная розничная цена на автомобили семейства СГР («Буханка»). В том же объеме подорожал и внедорожник «УАЗ Хантер».

Автомобили «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене 50 тыс. рублей, подорожание составило 2,9-3,6%. Также выросли цены на грузовые УАЗы семейства «Профи». Они подорожали на 60 тыс. рублей.

До этого стало известно, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили в апреле почти 142,9 тыс. единиц, с учетом официальных поставок и машин, ввезенных в страну по альтернативным каналам.

Ранее стала известна цена флагманской версии кроссовера JAC JS6 в России.