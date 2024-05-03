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Развеян популярный миф о заражении простудой и COVID-19

Daily Mail: пить из одной кружки с больными простудой не всегда опасно

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Shutterstock

Совместное использование стаканов и бутылок с больным простудой или COVID-19 человеком не обязательно гарантирует заражение этими респираторными заболеваниями. Об этом изданию Daily Mail рассказал вирусолог и сотрудник Всемирной организации здравоохранения Дон Милтон.

Врач объяснил, что нежелательные и опасные микробы, потенциально пребывающие на поверхностях (например, посуде или коже), не всегда выступают провокаторами легочных инфекций, таких как простуда, грипп и COVID-19. Дело в том, что что грипп, рино- и коронавирус передаются воздушно-капельным путем.

Отмечается, что инфекционные частицы различаются по размерам, и самыми «живучими» из них являются наиболее мелкие. Именно при прикреплении к мелким взвешенным твердым и жидким частицам вирусные способны дольше оставаться в воздухе и распространяться на большие расстояния. Это значит, что в основном вирусы простуды и гриппа (а также COVID-19) распространяются по воздуху, а не на плоскости.

Милтон добавил, что избегание прикосновений к различным поверхностями наиболее важно для защиты от желудочно-кишечных инфекций.

Ранее врач развеял миф о простуде из-за промокших ног.

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