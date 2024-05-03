Госдума может отменить пленарные заседания 7 и 16 мая

Государственная дума собирается провести дополнительные заседания 10 и 13 мая. На проект постановления, внесенного на рассмотрение нижней палаты парламента комиссией Госдумы по регламенту, обратил внимание ТАСС.

Также документом предлагается отменить пленарные заседания ГД 7 и 16 мая.

«Провести дополнительные заседания Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 10 мая 2024 года в 14 часов, 13 мая 2024 года в 10 часов», — отмечается в тексте.

Ранее в Госдуме предложили составить реестр «лиц недружественных государств».