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Стали известны подробности возгорания на оборонном предприятия Diehl в Германии

Spiegel: пожар на заводе Diehl в ФРГ не коснулся производства систем ПВО IRIS-T

Пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T, которые, в частности, поставляются Украине. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на источники среди работников компании.

Согласно информации представителя концерна, пожар случился на заводе, не относящемся к сектору вооружений, которые производит Diehl. Предприятие в Берлине специализируется на гальванизации, то есть покрытии металлом поверхности металлических изделий для автомобильной промышленности.

«Оборонный сектор не затронут», — отмечается в статье.

Информации о последствиях возгорания пока нет.

Некоторое время назад в Берлине произошел крупный пожар на предприятии немецкой военно-промышленной компании Diehl.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в воинской части.

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