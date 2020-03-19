Эксперт считает, что переход на «удаленку» может увеличить счет за электричество
Россияне, которые стали дистанционно работать в связи с коронавирусом, могут столкнуться с увеличением счета на электричество на 200 руб в месяц. Об этом рассказал РИА «Новости» аналитик Юрий Мельников.
По его словам, после перехода на удаленный режим работы россиянин будет каждый месяц тратить в среднем примерно 42 кВт.ч «Для России можно считать средним уровнем около 100 кВт.ч на квадратный метр площади в год», — отметил эксперт.
Потребление электроэнергии может увеличить ежемесячные платежи на около 200 рублей в месяц для Москвы. Однако потребление электроэнергии в офисах и оплата за нее сократится.
По последним данным, в России уже зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19. При этом смогли излечиться только пять человек.
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