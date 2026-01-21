Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе

Правительство Германии попросило организовать на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе встречу канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Американцы также сигнализировали о заинтересованности во встрече. Но на данный момент время и место еще не назначены», — говорится в публикации.

По данным газеты Politico, Трамп не хочет проводить личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.