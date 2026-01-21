Размер шрифта
Иран пригрозил США

ABC: глава МИД Ирана Аракчи выступил с прямой угрозой в адрес США
Asad/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с резким предупреждением в адрес Соединенных Штатов на фоне внутреннего кризиса в Исламской Республике. Об этом сообщает ABC News.

В статье для The Wall Street Journal, которая была удалена с сайта (как указывает ABC), дипломат попытался возложить вину за насилие в Иране на вооруженных демонстрантов.

«В отличие от сдержанности, проявленной Ираном в июне 2025 года, наши мощные вооруженные силы без колебаний ответят всем, что у нас есть, если мы подвергнемся новой атаке», — написал Аракчи, имея в виду так называемую 12-дневную войну, начатую Израилем против Исламской Республики в июне 2025 года.

По словам министра, полномасштабная конфронтация, безусловно, будет ожесточенной и продлится намного дольше, чем «фантастические сроки, которые Израиль и его ставленники пытаются навязать Белому дому». Аракчи добавил, что конфликт охватит весь Ближний Восток и окажет влияние на обычных людей по всему миру.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США направляют авианосец и истребители F-15E на Ближний Восток.

