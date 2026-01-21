Размер шрифта
В РФ планируют заменить 19 тысяч лифтов в 2026 году

Минстрой запланировал заменить 19 тысяч лифтов в 2026 году в РФ
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин рассказал в ходе совещания с регионами рассказал, что в РФ по плану заменят 19 тысяч лифтов в 2026 году. Об этом сообщает канал министерства в Max.

«В России в 2025 году заменено порядка 16-17 тыс. лифтов, в 2026 году планируется заменить 19 тыс. Механизмом списания 2/3 задолженности бюджетных кредитов на замену лифтов воспользовались 36 регионов», — поделился Файзуллин.

В сентябре 2025 года газета «Коммерсантъ» писала, что скорость замены лифтового оборудования заметно снижается по сравнению с минимальными требованиями из-за недостатка средств у жителей и муниципалитетов.

Аналитиками компании Strategy Partners были предложены три сценария темпов обновления лифтов в многоквартирных домах, которые отработали свой срок службы – ускоренный, базовый и инерционный. В случае ускоренного сценария, в 2025 году необходимо будет установить 22 тыс. новых лифтов вместо старых, а в 2030 году — 30 тыс. новых лифтов. По базовому сценарию в текущем году будут обновлены 20 тыс. подъемников, а к 2030 году значение вырастет до 25 тыс. штук. В инерционном варианте предусматривается замена старого лифтового оборудования в размере 18 тыс. в 2025 году и обновление лифтов до 20 тыс. единиц в 2030 году.

Срок службы лифта — 25 лет. По данным на апрель 2025 года, в России в эксплуатации находятся 605 тысяч лифтов, из которых 50 тыс. исчерпали свой ресурс.

Ранее в Москве лифт с девушкой внутри рухнул и пролетел девять этажей.

