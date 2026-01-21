Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине

Камчадалы искали свои авто в трехметровых сугробах и попали на видео

Mash: жители Камчатки искали свои авто в трехметровых сугробах
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Петропавловске-Камчатском водителям приходится откапывать свои автомобили из трехметровых сугробов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«После ухода циклона прошла неделя. <…> люди вооружились лопатами и который день выкапывают свои машины. На помощь коммунальщиков уже никто не надеется», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, что откопать машины пытаются несколько человек, при этом автомобили оказались под снегом полностью. На записи также заметно, что пока у камчадалов не получилось освободить ни одну машину. По данным канала, видео сделано в микрорайоне Горизонт, на спуске до Королева.

До этого стало известно, что на Курилах автомобили массово проваливаются под снег из-за непогоды. Очевидец запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги находятся два автомобиля, которые провалились под снег и не могут выехать. По данным канала, из-за непогоды для школьников объявили внеплановый выходной. Власти просят жителей не выходить из дома без надобности.

Ранее на юго-западе Москвы перекрыли движение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672847_rnd_4",
    "video_id": "record::67370919-7cbe-452e-af49-a63be2c2cc16"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+