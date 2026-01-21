Камчадалы искали свои авто в трехметровых сугробах и попали на видео

В Петропавловске-Камчатском водителям приходится откапывать свои автомобили из трехметровых сугробов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«После ухода циклона прошла неделя. <…> люди вооружились лопатами и который день выкапывают свои машины. На помощь коммунальщиков уже никто не надеется», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, что откопать машины пытаются несколько человек, при этом автомобили оказались под снегом полностью. На записи также заметно, что пока у камчадалов не получилось освободить ни одну машину. По данным канала, видео сделано в микрорайоне Горизонт, на спуске до Королева.

До этого стало известно, что на Курилах автомобили массово проваливаются под снег из-за непогоды. Очевидец запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги находятся два автомобиля, которые провалились под снег и не могут выехать. По данным канала, из-за непогоды для школьников объявили внеплановый выходной. Власти просят жителей не выходить из дома без надобности.

