МОК пригласил к участию на Олимпиаде лыжников Коростелева и Непряеву

МОК официально пригласил лыжников Коростелева и Непряеву к участию в ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) направил официальные приглашения на зимние Олимпийские игры-2026 российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Приглашения также были отправлены конькобежкам Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее стало известно об официальном показе Олимпийских игр-2026 в России.