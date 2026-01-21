Размер шрифта
В России оценили риски новой пандемии из-за «болезни Х»

Онищенко: болезнь Х в ближайшее время не грозит миру новой пандемией
Александр Кряжев/РИА Новости

Понятие «болезнь Х» используется ВОЗ для отслеживания новых штаммов вирусов, которые могут привести к пандемии. На данный момент таких пока не зафиксировано, наиболее опасные заболевания находятся под постоянным контролем, рассказал эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Среди потенциально опасных заболеваний Онищенко назвал гонконгский грипп H3N2, который в ближайшее время будет доминировать среди других штаммов.

«Но, судя по многолетним наблюдениям, нет никаких оснований говорить, что он разовьется и вызовет пандемический подъем, — добавил врач. — Есть птичий грипп H5N1, который не первый год рвется в человеческую популяцию. За ним следят и врачи, и ветеринары, и если на ферме появляется очаг заражения, то всю птицу забивают, тем самым оберегая здоровье нашего населения».

Также к заболеваниям с риском быстрого распространения эпидемиолог отнес краснуху, отметив, что за ситуацией с ней специалисты всегда следят, так как эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Кроме того, особую опасность представляет корь, но она стала угрозой только со стороны антипрививочников, заключил Онищенко.

До этого врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что «болезнь Х» — это модельные заболевания, которые наделяют самыми ужасными свойствами, чтобы выработать меры борьбы с ними. ВОЗ озвучивала прогноз, согласно которому «болезнь X» может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия COVID-19, на фоне чего обсуждались усилия для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

Ранее врач рассказал, насколько опасна «болезнь Х».

