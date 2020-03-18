Мишустин поручил подготовить законопроект о введении моратория на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, передает РИА «Новости».

Министерству также поручили ускорить согласование и внесение в правительство проекта федерального закона, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций.

Пока данные законопроекты не готовы, премьер советовал органам власти не инициировать банкротств предприятий, имеющих долги перед бюджетами регионов, а также кредитными организациями.