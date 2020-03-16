ЕЭК может обнулить пошлины на ряд медтоваров для борьбы с коронавирусом

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.

По данным агентства, в ближайшее время эксперты согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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