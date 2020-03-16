Курс доллара взлетел до 75 рублей

Курс рубля упал к доллару после того, как американская валюта выросла до 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным на 12.09, курс доллара составил 75,03 руб., это на 3,4% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта. В свою очередь, курс евро вырос и составил 84,27 руб.

В начале торговой сессии доллар вырос на 1,42 руб. до 74,02 руб. В свою очередь евро упал на 1,69 руб. и достиг 82,42 руб.

Колебания рынка начались после развала сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. Страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и в результате с 1 апреля они не будут связаны ограничениями на добычу.

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